Могли выбросить из окна. В Гродно милиция проверяет факт возможного жестокого обращения с собакой

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9 июля в Октябрьский РОВД города Гродно сообщили, что около дома на улице Кленовая, 31 лежит собака с ранами. Звонивший подумал, что ее могли выбросить из окна.На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели близлежащие дома, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог назвать ее хозяина. Кроме того, при опросе людей не удалось найти свидетелей, которые могли бы подтвердить факт выброса питомца из окна.В пятницу, 10 июля, расследование будет продолжено.В УВД напоминают, что за жестокое обращение с животным предусмотрена административная и уголовная ответственность. Статья 15.45 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Жестокое обращение с животными» влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.Санкции статьи 339/1 уголовного Кодекса Республики Беларусь «Жестокое обращение с животным» предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. Если действие совершено группой лиц, оно наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.