В Гродно милиционеры выезжали на семейный скандал, а задержали распространителей наркотиков

пояснил sb.by, что тем вечером в милицию обратилась соседка молодых людей. Женщина пожаловалась, что в квартире рядом кто-то очень громко ссорится. Милиционеры прибыли на место. В квартире находился 19-летний житель облцентра и его 20-летняя сожительница. Оба они - безработные. В ходе разбирательства милиционеры заподозрили, что молодой человек ведет себя очень странно. Позже юноша признался, что накануне употребил «альфа-PVP».На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры девушка проглотила полиэтиленовый сверток, после чего ее доставили в медучреждение и промыли желудок.Также в их квартире сотрудники милиции обнаружили несколько аналогичных свертков с порошком белого цвета, весы и изоленту – предметы, входящие в арсенал «закладчиков», работающих на интернет-магазины, которые реализуют наркотические и психотропные вещества.Молодые люди сознались, что занимались противоправной деятельностью, и только за день до задержания парень распространил более 10 закладок по всему Гродно.Было возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку действиям задержанных.Фото отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома