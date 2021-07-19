Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Гродно легковушка сбила велосипедиста

В Гродно легковушка сбила велосипедиста

В областном центре легковая машина сбила велосипедиста. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.


ДТП случилось сегодня, 19 июля около 14 часов на проспекте Лебедева в Гродно. Велосипедист ехал по тротуару и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал "Ниссан". 

- Оба участника дорожно-транспортного происшествия рассказали, что внимательно следили за движением. Но друг друга почему-то не заметили. Велосипедист ударился в переднее правое крыло автомобиля и практически сделал сальто через капот, - пояснили в Госавтоинспекции. 

43-летнему мужчине была оказана необходимая медпомощь. 

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается степень вины каждого из участников. 

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Четвертая волна коронавируса началась во Франции
Пенсионерка попала под легковушку в Минске
Канада откроет границу для вакцинированных путешественников со всего мира 7 сентября
В Брестском районе хранят память о погибших в Польше воинах-освободителях
В Гомельской области продавались небезопасные импортные товары
Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прибудет в Гомель 22 июля
Электродома: плюсов больше, но минусы имеются
Макаревич: диалог молодежи Беларуси и Украины - залог укрепления дружбы между двумя народами
Дорожную разметку нанесут в ночь на 20 июля на 18 участках в Минске
"Шахтер" стал последним участником 1/8 финала Кубка Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С именем на устах
Заявки на молодых специалистов от лидирующих компаний, эффективная практика на производстве — чем еще привлекательна учеба в Белгосуниверситете пищевых и химических технологий
Взрыв в Багдаде унес жизни 20 человек
Фестиваль эпохи раннего Средневековья пройдет в Чаусском районе
Мобильная бригада Кировской ЦРБ доставит вакцину в самые отдаленные деревни
Китай успешно запустил новые спутники дистанционного зондирования
Военное детство научило первостроителя Новополоцка ценить мир
В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19
Житель Бобруйска выращивал коноплю в комнате супруги: изъято примерно 700 г наркотика
Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы
Врач опроверг миф о связи между употреблением сладкого и развитием диабета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лицемерие – мать невероятности
В Гродно легковушка сбила велосипедиста
Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога
Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей
В Гродненской области вакцинировано около 11% населения
В стране в первом полугодии построили 23,9 тысячи квартир
Макаревич: очень важно, что есть политики от ведущих партий Украины, которые готовы выстраивать диалог
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА
В Минске продолжаются профилактические отработки развлекательных заведений
Депутат Одесского горсовета: сегодня есть много факторов, которые нас пытаются разъединить и поссорить. Но этого нельзя допускать!
Стало известно расписание участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио
мнение
Николай ЩЕКИН
Санкции буксуют. Что дальше?
Глава Бреста встретился с выпускниками, набравшими на ЦТ 100 баллов
В составе педагогических отрядов в сезоне-2021 отработают свыше 400 студентов и учащихся из Гродно
Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком
Подтверждена эффективность вакцины "Спутника V" против "Дельта"-штамма
В Гомеле мужчина угрожал подросткам пневмопистолетом – возбуждено уголовное дело
Санкционная политика коллективного Запада оказалась недееспособной
В четверг члены Совета Республики проведут в Витебской области единый день приема граждан
В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок
Стала известна дата премьеры электрического Mercedes-Benz G-Class
Патрик Поппель назвал Лукашенко последним сильным государственным деятелем Европы
Директор Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Японию в связи с проведением Олимпиады
В Нигерии разбился военный самолет
Лукашенко – странам Запада: если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции, то пусть начинают с себя
Авторы