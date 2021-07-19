В Гродно легковушка сбила велосипедиста

ДТП случилось сегодня, 19 июля около 14 часов на проспекте Лебедева в Гродно. Велосипедист ехал по тротуару и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал "Ниссан".- пояснили в Госавтоинспекции.43-летнему мужчине была оказана необходимая медпомощь.Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается степень вины каждого из участников.Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома