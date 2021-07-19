В областном центре легковая машина сбила велосипедиста. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП случилось сегодня, 19 июля около 14 часов на проспекте Лебедева в Гродно. Велосипедист ехал по тротуару и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал "Ниссан".
- Оба участника дорожно-транспортного происшествия рассказали, что внимательно следили за движением. Но друг друга почему-то не заметили. Велосипедист ударился в переднее правое крыло автомобиля и практически сделал сальто через капот, - пояснили в Госавтоинспекции.
43-летнему мужчине была оказана необходимая медпомощь.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается степень вины каждого из участников.
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Опубликовано:
1151
В Гродно легковушка сбила велосипедиста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter