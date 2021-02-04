Сильный снегопад в Гродно осложнил дорожные условия. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, передает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Непогода началась в регионе ночью и продолжилась утром. Сильные снегопады сказались и на дорожных условиях. Снизилась скорость движения, на дорогах образовались заторы. Сложностей добавляет и сильный ветер.
– Госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Все сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям. Инспекторы продолжают сопровождать колонны уборочной техники, обращаемся к водителям с просьбой обеспечить их беспрепятственный проезд, – подчеркнули в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Вместе с тем инспекторы рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость. Всем же участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными на дорогах.
Фото: БЕЛТА
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В Гродно из-за сильного снегопада возникли заторы на дорогах
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