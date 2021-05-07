В Гродно чествовали почетного пограничника Беларуси Григория Обелевского

Григорий Обелевский – личность в городе известная. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белгород и Харьков, форсировал Днепр, с боями прошел правобережную Украину, Румынию, Венгрию и Чехославакию. Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, тремя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За отличие в охране Государственной границы СССР» и другими.– обратился к присутствующим Григорий Обелевский.В запас заслуженный пограничник Беларуси ушел в 1981-ом году в звании полковника. На пенсии много лет работал в Гродненском культпросветучилище военруком, возглавлял областную ветеранскую организацию Гродненской пограничной группы. Своим боевым опытом службы на границе он всегда готов поделиться с рядовыми пограничниками и молодыми офицерами.– отметил Юрий Караев.