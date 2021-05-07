В Гродно чествовали почетного пограничника Беларуси Григория Обелевского

В обычном городком дворе по улице Клецкова сегодня играл военный оркестр. Поздравить ветерана ВОВ, почетного гражданина Гродно Григория Исааковича Обелевского приехало руководство Октябрьского района города. Среди почетных гостей – помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев.
Григорий Обелевский – личность в городе известная. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белгород и Харьков, форсировал Днепр, с боями прошел правобережную Украину, Румынию, Венгрию и Чехославакию. Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, тремя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За отличие в охране Государственной границы СССР» и другими.
– На войне потерял многих своих товарищей, а советский народ заплатил огромную цену, потеряв искренних, добрых и трудолюбивых сыновей и дочерей, – обратился к присутствующим Григорий Обелевский. – Оберегайте стабильность нашей страны, ее независимость и красоту! Мы воевали не для того, чтобы все жили спокойно и счастливо, трудились и созидали!
В запас заслуженный пограничник Беларуси ушел в 1981-ом году в звании полковника. На пенсии много лет работал в Гродненском культпросветучилище военруком, возглавлял областную ветеранскую организацию Гродненской пограничной группы. Своим боевым опытом службы на границе он всегда готов поделиться с рядовыми пограничниками и молодыми офицерами.
- Невозможно словами оценить их вклад в нашу сегодняшнюю мирную жизнь, – отметил Юрий Караев. – Даже нам, прошедшим военные учения и на себе ощутившим все тяготы службы, не понять, что испытывали солдаты, которые четыре года провели в окопах, шли в атаку под шквальным огнем противника. Григорию Обелевскому можно только поклониться и сказать спасибо за все! За его жизнь, за его работу с подрастающим поколением, за бодрость и оптимизм, которые от него исходят дают окружающим положительный заряд!
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В Гродно чествовали почетного пограничника Беларуси Григория Обелевского
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