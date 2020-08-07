В Гродно чествовали 100-летнюю юбиляршу, ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго

Торжества прошли практически в самом центре Гродно, на тихой улочке имени Реймонта.

Несмотря на весьма солидный возраст (по паспорту), легендарный 100-летний ветеран не теряет оптимизма. Это в один голос отмечали представители облисполкома, областной организации Белорусского союза женщин, военкомата. Очень тепло поздравил энергичную и по-прежнему моложавую женщину заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Многие не могли сдержать слез…

100-летняя юбилярша также была растрогана:

– Очень важно, что в Беларуси ценят историю, чтят ветеранов. Это поднимает нам дух, всячески придает сил.

К слову, о паспорте. Он сегодня достался прославленной юбилярше особенный. В документе, который является главным у каждого гражданина, у Надежды Ульяновны знаковые числа в номере, символизирующие День Независимости и 75-летие Великой Победы.

Любопытно также, что это 50-я женщина-долгожительница в Гродненской области, перешагнувшая столетний рубеж. Кстати, мужчин в таком почтенном возрасте на Гродненщине только семь…

И вообще, этот день Надежда Петриго (вне всякого сомнения!) запомнит навсегда. В торжественной обстановке ей вручили копии наградных документов ее мужа (представлен к медали «За отвагу» 16.02.1945), погибшего в далеком 1945-м в Польше – у деревни Пласкау Тухольского повета Быдгощского воеводства.

Сама Надежда Ульяновна партизанила, попала в плен, бежала оттуда. И снова ушла в партизаны…

Ратный подвиг супругов, разлученных в итоге самой жестокой войной в истории человечества, – это кирпич в фундамент Великой Победы, которую четыре долгих года ковали представители всех народов и национальностей.

А венчала это неординарное мероприятие яркая концертная программа. Она состоялась прямо под окнами дома, где проживает 100-летняя Надежда Петриго.

Фото: Михаил Исаченко