В Гродно 4 декабря пройдет массовый мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц

Мастер-класс для всех желающих по изготовлению кормушек для птиц пройдет в Гродно под открытым небом в первую субботу декабря, сообщили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.





– Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), Гродненским городским исполнительным комитетом и зоологом, краеведом Виталием Гуменным в лесопарке «Пышки» организуют мастер-класс по изготовлению разных вариантов кормушек, – проинформировали в комитете. – Все желающие смогут узнать, почему подкармливать птиц важно и как это делать правильно. Прозвучат ответы на вопросы участников акции.

Мастер-класс пройдет на спортивной площадке в лесопарке, тематическая площадка будет работать 4 декабря с 13:00 до 16:00.

В свою очередь, в ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проинформировали, что в гродненском лесопарке «Пышки» в преддверии холодов благодаря усилиям одной из IT-компаний и группы энтузиастов открылась арт-кормушка для птиц – двухметровый арт-объект из лозы с тремя кормушками внутри. Кормушки закрыты сеткой 4 на 4 см, чтобы внутрь смогли попасть маленькие птицы вроде синиц, но не могли залезть крупные пернатые – голуби и др. Так как необычная кормушка размещена в лесопарке, расчет на то, что сюда будут прилетать как городские, так и лесные птицы – например, большая и хохлатая синица, московка и др.