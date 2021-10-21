В Гродненской региональной таможне сообщили, что поток фур в польском направлении увеличился на 17%

В первые девять месяцев текущего года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало около 930 тыс. большегрузов, что на 55 тыс. больше, чем за этот же период минувшего года. Наибольший рост зафиксирован в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на границе между Беларусью и Польшей.Пункт пропуска "Брузги" – самый востребованный у перевозчиков. По меньшей мере 27% фур выбирает данное направление. Практически равное число большегрузов – примерно 21% грузовиков, оформленных гродненскими таможенниками, – проследовало через пункты пропуска "Берестовица" на польском направлении и "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.– уточнили в Гродненской региональной таможне.Благодаря завершившейся в минувшем году масштабной модернизации пункт пропуска "Брузги" стал одним из самых современных и удобных для перевозчиков. В пункте пропуска "Берестовица" было обновлено покрытие площадок и путей, по которым следуют грузовые транспортные средства.