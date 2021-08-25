В Гродненской области задержали 20-летнего педофила

Сотрудники милиции задержали жителя одного из райцентров по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
От действий подозреваемого пострадали два несовершеннолетних парня в возрасте 14 и 15 лет. Педофила интересовали только мальчики.
Парень завязывал доверительные отношения с подростками через интернет с целью последующего сексуального контакта. Через переписку в социальных сетях неоднократно склонял ребят к изготовлению и распространению порнографических материалов с их изображением, а также высылал мальчишкам свои интимные фото.
Возбуждены уголовные дела, устанавливаются другие потерпевшие.
В ГУНиПТЛ МВД отмечают: в последнее время возросло количество угроз, связанных с сексуальным насилием над детьми. Часто такие преступления начинаются в интернете, где завязывается контакт злоумышленника с ребенком. Переписка на сексуальные темы, а также съемка несовершеннолетних в порно сегодня являются одними из самых распространенных преступлений в отношении детей.
За 7 месяцев подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявлено 565 преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, установлено 455 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 275 подозреваемых в педофилии.
В МВД также напоминают, что родители и преподаватели могут получить информацию об опасности, которую представляет интернет для детей, и воспользоваться помощью специалистов на информационном ресурсе kids.pomogut.by.
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