В Гродненской области выбрали лучшего студента года

Победительницей областного этапа республиканского конкурса "Студент года –2020" стала Анастасия Хлюпина, студентка 5-го курса лечебного факультета Гродненского медицинского университета, которая представит Гродненскую область на республиканском конкурсе.На звание "Студент года" в Гродненской области претендовали представители трех вузов: ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета. В финальном областном шоу участники представили общественно значимые проекты, проявили себя в творческом конкурсе и впечатлили болельщиков своими интеллектуальными способностями.Фото: Анна Григоренко