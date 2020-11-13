Областной этап республиканского конкурса «Студент года –2020» стал одним из самых ярких студенческих мероприятий города Гродно.
Победительницей областного этапа республиканского конкурса "Студент года –2020" стала Анастасия Хлюпина, студентка 5-го курса лечебного факультета Гродненского медицинского университета, которая представит Гродненскую область на республиканском конкурсе.
На звание "Студент года" в Гродненской области претендовали представители трех вузов: ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета. В финальном областном шоу участники представили общественно значимые проекты, проявили себя в творческом конкурсе и впечатлили болельщиков своими интеллектуальными способностями.
Фото: Анна Григоренко
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В Гродненской области выбрали лучшего студента года
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