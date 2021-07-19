Об этом сообщил губернатор Гродненской области, бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».
Архивное фото
Руководитель региона отметил: в сравнении с пиковыми значениями ноября-декабря 2020-го к настоящему моменту уровень заболеваемости коронавирусом в области уменьшился почти в семь раз.
– Большую часть медучреждений мы уже перевели в обычный режим работы. Медпомощь пациентам с COVID-19 оказывается в Гродно и в четырех из семнадцати райцентрах области. Все остальные клиники переведены в обычный режим функционирования, – пояснил он.
Караник рассказал, что уже регистрируется вариант «Дельта», но не в превалирующем числе.
– На данном этапе мы активизируем работу по информированию населения о необходимости соблюдать все меры безопасности. Ограничение контактов остается основным методом профилактики. Хотя погода и сезон отпусков располагают население к некоторому расслаблению, – отметил гость программы.
По словам Караника, сейчас в области преобладают уханьский и британский штаммы коронавируса.
Губернатор рассказал, как проходит кампания вакцинации:
– Жители проявляют сознательность, вакцинация идет достаточно активно, открытых противников мы не видим. Если взять по области, вакцинировано около 11% населения. Цифра небольшая, но на первоначальном этапе упор был сделан на граждан, находящихся в группе риска. Как показывает опыт предыдущих волн, это медработники и сотрудники социальной сферы. К настоящему моменту привито более 70% медицинских работников. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые привиты более чем на четверть, – привел цифры Караник и добавил, что сейчас активизируется прививочная кампания среди молодого населения.
Опубликовано:
1467
В Гродненской области вакцинировано около 11% населения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter