В Гродненской области вакцинировано около 11% населения

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Руководитель региона отметил: в сравнении с пиковыми значениями ноября-декабря 2020-го к настоящему моменту уровень заболеваемости коронавирусом в области уменьшился почти в семь раз.– пояснил он.Караник рассказал, что уже регистрируется вариант «Дельта», но не в превалирующем числе.– отметил гость программы.По словам Караника, сейчас в области преобладают уханьский и британский штаммы коронавируса.Губернатор рассказал, как проходит кампания вакцинации:– привел цифры Караник и добавил, что сейчас активизируется прививочная кампания среди молодого населения.