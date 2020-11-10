В ближайшие пять лет в Гродненской области планируется ввести в строй 13 новых детских садов и школ, пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Руслана Абрамчика.
Отмечается, что в регионе активно развивается инфраструктура системы образования. Постоянно проводятся модернизации, капитальные ремонты, утепления фасадов уже существующих учреждений, ведется и новое строительство. В течение пяти ближайших лет в Гродненской области планируют построить 13 новых объектов. Большинство – за счет областной инвестиционной программы. Среди планируемых новостроек и школы, и детсады.
– Обеспеченность местами в детских садах в регионе 100%. Но порой возникают вопросы с шаговой доступностью садов, поэтому уделяется внимание строительству таких важных объектов в новых жилых районах, – отметил Руслан Абрамчик.
Так, в текущем году новый сад с бассейном на 230 мест планируется открыть в микрорайоне Грандичи на севере Гродно. Также на 2021–2022 годы будет осуществлено строительство детсадов в Скиделе, Лиде, Слониме.
В планах на пятилетку –возведение новых дошкольных учреждений в районах Грандичи и Ольшанка в Гродно, а также в ряде других городов области – Скиделе, Ошмянах и Волковыске.
Кроме того, в 2021–2022 году планируется возвести школу в Гродно. Новый объект на 1020 мест с бассейном появится в спальном районе Грандичи. Также новую школу, как ожидается, к 2023 году возведут в микрорайоне Север в Лиде. За счет республиканской инвестиционной программы планируют построить школу более чем на 500 мест в Островце.
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В Гродненской области в течение пяти лет планируют построить 13 детсадов и школ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ