В Гродненской области в течение пяти лет планируют построить 13 детсадов и школ

Отмечается, что в регионе активно развивается инфраструктура системы образования. Постоянно проводятся модернизации, капитальные ремонты, утепления фасадов уже существующих учреждений, ведется и новое строительство. В течение пяти ближайших лет в Гродненской области планируют построить 13 новых объектов. Большинство – за счет областной инвестиционной программы. Среди планируемых новостроек и школы, и детсады., – отметил Руслан Абрамчик.Так, в текущем году новый сад с бассейном на 230 мест планируется открыть в микрорайоне Грандичи на севере Гродно. Также на 2021–2022 годы будет осуществлено строительство детсадов в Скиделе, Лиде, Слониме.В планах на пятилетку –возведение новых дошкольных учреждений в районах Грандичи и Ольшанка в Гродно, а также в ряде других городов области – Скиделе, Ошмянах и Волковыске.Кроме того, в 2021–2022 году планируется возвести школу в Гродно. Новый объект на 1020 мест с бассейном появится в спальном районе Грандичи. Также новую школу, как ожидается, к 2023 году возведут в микрорайоне Север в Лиде. За счет республиканской инвестиционной программы планируют построить школу более чем на 500 мест в Островце.