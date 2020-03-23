В Гродненской области уже поступило около 600 заявок от пенсионеров на доставку продуктов на дом

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, — отметила Виктория Коротельщикова. Активно помогают в этом волонтеры БРСМ и Красного Креста, а также торговые сети, где есть услуги доставки.Оставить заявку можно в каждом территориальном центре по телефону. "Горячие линии" работают ежедневно с 9.00 до 18.00.рассказала Виктория Коротельщикова. Проверить документы, чтобы застраховаться от мошенников, будет не лишним.Чтобы минимизировать риски, регулярно контролируется состояние здоровья тех, кто непосредственно работает с пожилыми.В регионе применяют дополнительные меры по профилактике и защите от вирусных заболеваний пожилых людей. Например, в домах-интернатах региона введен ограничительный режим, запрещены посещения, контролируется выход за территорию. Усилена и санобработка помещений, персонал таких учреждений обеспечен средствами индивидуальной защиты. Регулярно проверяется состояние здоровья людей, находящихся в интернатах.