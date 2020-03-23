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В Гродненской области уже поступило около 600 заявок от пенсионеров на доставку продуктов на дом

В Гродненской области уже поступило около 600 заявок от одиноких пенсионеров на доставку продуктов и лекарств на дом. Об этом БЕЛТА сообщила начальник отдела социальной помощи и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Виктория Коротельщикова.

Фото: БЕЛТА

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"Начали работать с категорией одиноких и одиноко проживающих граждан. Социальные службы готовы оказать им услуги по доставке продуктов и лекарств на дом", — отметила Виктория Коротельщикова. Активно помогают в этом волонтеры БРСМ и Красного Креста, а также торговые сети, где есть услуги доставки.

Оставить заявку можно в каждом территориальном центре по телефону. "Горячие линии" работают ежедневно с 9.00 до 18.00. "Каждому, кто обратился за такой услугой, назовут данные конкретного соцработника. У него при себе будет удостоверение" рассказала Виктория Коротельщикова. Проверить документы, чтобы застраховаться от мошенников, будет не лишним.

Чтобы минимизировать риски, регулярно контролируется состояние здоровья тех, кто непосредственно работает с пожилыми.

В регионе применяют дополнительные меры по профилактике и защите от вирусных заболеваний пожилых людей. Например, в домах-интернатах региона введен ограничительный режим, запрещены посещения, контролируется выход за территорию. Усилена и санобработка помещений, персонал таких учреждений обеспечен средствами индивидуальной защиты. Регулярно проверяется состояние здоровья людей, находящихся в интернатах.
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