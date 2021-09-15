В Гродненской области стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства

Вряд ли ошибусь, если скажу, что подобных мероприятий патриотической направленности в западном регионе Беларуси будет не менее 100… Все они проходят под девизом «В единстве – наша сила!».





Это и массовые флешмобы, и торжественное открытие музейных экспозиций, мемориальных досок и памятных табличек на месте геройской гибели бойцов-освободителей Красной армии, и спортивные соревнования, и тематические выставки и фотопрезентации. Всего просто не перечесть!..

К примеру, отсчет начался 13 сентября с товарищеской встречи по футболу, где с командой помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева соперничала дружина председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя. Красивая игра, которая изобиловала голевыми моментами, закончилась боевой ничьей – 2:2. А вот в серии пенальти чуточку точнее оказалась команда Юрия Караева (5:4). Но в общем и целом в канун Дня народного единства победила дружба…

Вчера студенты и сотрудники Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы провели автопробег в честь Дня народного единства. Ровно в 9:00 колонна из 25 автомобилей, украшенных государственной символикой, отправилась по пяти маршрутам. Во время патриотического автопробега купаловцы благоустроили территории захоронений времен Великой Отечественной войны, провели уборку и почтили память погибших на месте сожженных и невосстановленных деревень Гродненской области.

Сегодня в Гродненском историко-археологическом музее в рамках масштабного Республиканского проекта открылась тематическая выставка «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». А в Коложском парке руководством города, представителями предприятий и организаций города над Неманом, активистами БРСМ была высажена аллея «День народного единства».





А завтра, 16 сентября, ровно в полдень на одной из центральных площадей Гродно – имени Ленина – состоится торжественная передача городу 13 новых автобусов МАЗ и трех грузовых автомобилей, а затем все желающие смогут бесплатно прокатиться на электробусе по историческому центру города с почти что 1000-летней историей.

В рамках специального проекта «День добрых дел» молодежь с активной гражданской позицией наведет порядок на социально значимых объектах города. Также в четверг в кинотеатре «Красная звезда» (один из старейших кинотеатров Беларуси, открытый в далеком уже 1915 году) пройдет презентация документального фильма «Гродно в кадрах кинохроники».

Интересное мероприятие 17 сентября примут Ошмяны. Здесь в торжественной обстановке откроется площадь Флага. Установленное на 18-метровом флагштоке полотнище государственного флага размером 2х4 метра будет гордо развеваться над райцентром – это святое место станет легко узнаваемой своеобразной визитной карточкой Ошмян. В Новогрудке с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника состоится открытие реконструированного здания местного БТИ. А в областном центре на Кургане Славы пройдет молодежная патриотическая акция «Память народа. Единство поколений!». Органично в канву праздника единства вписалась и торжественная сдача в эксплуатацию пятиэтажного жилого дома в Сморгони.

В этот же день состоится церемония открытия восстановленных исторических табличек на путепроводе по улице Горновых (в просторечье – Старый мост) в Гродно, возведенном в 1949 году в честь десятилетия воссоединения Западной и Восточной Беларуси.

































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