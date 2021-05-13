В Гродненской области широко отметят День семьи

Немаловажно, что Министерство труда Республики Беларусь инициировало акцию «Моя семья – моя страна», в рамках которой состоятся десятки, сотни увлекательных массовых мероприятий.Впрочем, на Гродненщине они уже стартовали. Так, 12 мая в территориальном центре социального обслуживания населения Берестовицкого района состоялся круглый стол на тему «Семья – колыбель счастья». А завтра также в Большой Берестовице в отделе ЗАГС пройдет торжественное поздравление золотых юбиляров «Лебединая верность».В этот же день, 14 мая, в Кореличах состоится посадка аллеи «Семейное дерево» (многодетными семьями будут высажены декоративные кустарники).Пятница будет очень насыщенной и в Гродно. Спортландия «Семья на старте» (различные соревнования, эстафеты для детей и их родителей), выставка «Семейные ценности славян» (на ней представлены предметы обихода, одежды, семейные украшения, выполненные в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства восточных славян – береста, хохлома, гжель, ткачество, павлопосадское искусство, вышивка рушников и так далее), акция «Двойное счастье» (посещение по месту жительства молодых семей, у которых в 2021 году родились двойни)…Однако и этим список мероприятий в ознаменование Дня семьи в регионе не ограничится! В субботу в Новогрудке проведут в дистанционном формате районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья-2021».Давно ожидаемое событие, парад-шествие детских колясок «Под парусом любви», 15 мая (начало театрализованного шествия – в 15:00) стартует с Советской площади в Гродно. Это мероприятие всегда проходит душевно, в нем присутствует много креатива и каждый год в этом плане не похож на предыдущий.анонсирует парад колясок «Под парусом любви»:Изюминкой, как всегда, станет награждение победителей сразу в нескольких номинациях и праздничный концерт на сцене в парке имени Жилибера.