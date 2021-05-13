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В Гродненской области широко отметят День семьи

К слову, в текущем году этот красивый праздник в нашей стране будет праздноваться особенно торжественно. Каждый из участников найдет для себя что-то интересное и познавательное. 


Немаловажно, что Министерство труда Республики Беларусь инициировало акцию «Моя семья – моя страна», в рамках которой состоятся десятки, сотни увлекательных массовых мероприятий.

Впрочем, на Гродненщине они уже стартовали. Так, 12 мая в территориальном центре социального обслуживания населения Берестовицкого района состоялся круглый стол на тему «Семья – колыбель счастья». А завтра также в Большой Берестовице в отделе ЗАГС пройдет торжественное поздравление золотых юбиляров «Лебединая верность». 

В этот же день, 14 мая, в Кореличах состоится посадка аллеи «Семейное дерево» (многодетными семьями будут высажены декоративные кустарники).

Пятница будет очень насыщенной и в Гродно. Спортландия «Семья на старте» (различные соревнования, эстафеты для детей и их родителей), выставка «Семейные ценности славян» (на ней представлены предметы обихода, одежды, семейные украшения, выполненные в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства восточных славян – береста, хохлома, гжель, ткачество, павлопосадское искусство, вышивка рушников и так далее), акция «Двойное счастье» (посещение по месту жительства молодых семей, у которых в 2021 году родились двойни)…

Однако и этим список мероприятий в ознаменование Дня семьи в регионе не ограничится! В субботу в Новогрудке проведут в дистанционном формате районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья-2021».

Давно ожидаемое событие, парад-шествие детских колясок «Под парусом любви», 15 мая (начало театрализованного шествия –  в 15:00) стартует с Советской площади в Гродно. Это мероприятие всегда проходит душевно, в нем присутствует много креатива и каждый год в этом плане не похож на предыдущий. 

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района города Гродно Ирина Равлушевич анонсирует парад колясок «Под парусом любви»:

– Уверена, что те, кто придет посмотреть на традиционный парад колясок, не пожалеют! Наши горожане, надо отдать им должное, всегда проявляют активность и изобретательность. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие, которое ведет свой отсчет с 2011 года (за это время небольшое мероприятие превратилось в настоящий фестиваль и стало настоящим городским брендом), не состоялось. Что ж, тем радостнее будет долгожданная встреча сейчас. Тем более что это уже 10-й, юбилейный парад. К слову, заявки уже подали более 80 участников. Ожидается, что коляски будут оформлены, как говорится, на любой вкус и цвет – в виде скатерти-самобранки, паровоза, космического корабля, гоночного болида «Формулы-1», такси, кареты скорой помощи, военной техники, стилизованы в виде героев сказок, книжек, мультипликационных фильмов. Приходите! Не пожалеете!  

Изюминкой, как всегда, станет награждение победителей сразу в нескольких номинациях и праздничный концерт на сцене в парке имени Жилибера.
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