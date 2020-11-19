В Гродненской области разработают новые маршруты для внутреннего туризма

Об этом рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар туристической отрасли всего мира. Въездной туризм во многих государствах пришлось поставить на паузу. Такая же ситуация сложилась и в Гродненской области – регионе Беларуси, который пользуется спросом у зарубежных гостей.– поделилась специалист.Она отметила и рост популярности религиозного туризма. Здесь специалист упомянула тематические маршруты и туры в Слонимском и Новогрудском районах. А вот в Лидском районе пользуется спросом промышленный туризм. Гости с интересом отправляются наблюдать за работой стеклодува, производством муки, макарон и даже пива, переработкой торфа. И, конечно же, уникальными остаются белорусские Мальдивы – меловые карьеры: сейчас разрабатывают новый турмаршрут в те места.Для создания и продвижения новых маршрутов разработаны мобильные приложения, созданы сообщества в соцсетях и мессенджерах, на сайтах представлены тематические отделы., – отметила Татьяна Лидяева.Она подчеркнула, что и в период «застоя» есть свои плюсы. Например, пауза решила кадровую проблему. На этой неделе планируется аттестация шестидесяти гидов и экскурсоводов, правда, в режиме онлайн.В последние годы в регионе стремительно развивалась сфера гостеприимства. Открылись новые гостиницы, идет строительство объектов и сейчас. Татьяна Лидеява также подчеркнула: наполняемость недавно открытого в Новогрудке отеля, несмотря на пандемию и снижение турпотока из-за рубежа, летом составила около 70%.Замначальника отметила, что развитие внутреннего туризма – по-прежнему перспективное направление в регионе. В целом Гродненщина обладает внушительным туристическим потенциалом и способна предложить даже самым привередливым путешественникам массу интересного, а также достойный уровень сервиса.