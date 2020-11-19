В Гродненской области разработают новые маршруты для внутреннего туризма

На Гродненщине планируется активнее развивать внутренний туризм, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар туристической отрасли всего мира. Въездной туризм во многих государствах пришлось поставить на паузу. Такая же ситуация сложилась и в Гродненской области – регионе Беларуси, который пользуется спросом у зарубежных гостей.
– Конечно, мы можем говорить о присутствии интереса к туризму по Беларуси. Это подтверждает количество автобусов и машин, которые приезжают, например, к Августовскому каналу или нашим архитектурным «жемчужинам» и старинным храмам. Сейчас была поставлена задача поднимать и развивать данные направления, предлагать туристам новые туры, сувениры и мероприятия, – поделилась специалист.
Она отметила и рост популярности религиозного туризма. Здесь специалист упомянула тематические маршруты и туры в Слонимском и Новогрудском районах. А вот в Лидском районе пользуется спросом промышленный туризм. Гости с интересом отправляются наблюдать за работой стеклодува, производством муки, макарон и даже пива, переработкой торфа. И, конечно же, уникальными остаются белорусские Мальдивы – меловые карьеры: сейчас разрабатывают новый турмаршрут в те места.
Для создания и продвижения новых маршрутов разработаны мобильные приложения, созданы сообщества в соцсетях и мессенджерах, на сайтах представлены тематические отделы.
– Продолжаем устанавливать дорожные указатели к достопримечательностям, стенды с информацией на нескольких языках возле многих объектов, таблички с историческими названиями улиц, обновляем информацию на билбордах на основных туристических трассах. Кстати, проработаны планы приведения в порядок дорог на пути к ним, – отметила Татьяна Лидяева.
Она подчеркнула, что и в период «застоя» есть свои плюсы. Например, пауза решила кадровую проблему. На этой неделе планируется аттестация шестидесяти гидов и экскурсоводов, правда, в режиме онлайн.
В последние годы в регионе стремительно развивалась сфера гостеприимства. Открылись новые гостиницы, идет строительство объектов и сейчас. Татьяна Лидеява также подчеркнула: наполняемость недавно открытого в Новогрудке отеля, несмотря на пандемию и снижение турпотока из-за рубежа, летом составила около 70%.
Замначальника отметила, что развитие внутреннего туризма – по-прежнему перспективное направление в регионе. В целом Гродненщина обладает внушительным туристическим потенциалом и способна предложить даже самым привередливым путешественникам массу интересного, а также достойный уровень сервиса.
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В Гродненской области разработают новые маршруты для внутреннего туризма
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