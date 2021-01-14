В Гродненской области работает 47 пунктов проката зимнего инвентаря

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В Гродненскую область на этой неделе пришла настоящая зимняя погода. Актуальным стал активный зимний отдых на свежем воздухе. Коньки, лыжи, санки, другой необходимый инвентарь в регионе можно взять напрокат в 47-ми пунктах проката. Такие точки размещены рядом с ледовыми катками и коробками, лыжными трассами.- проинформировали в Гродненском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.Погода дала возможность включить и снежные пушки в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Первую трассу - для тюбингов - здесь откроют уже к выходным.Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. К примеру, "Гродненская лыжня" обычно собирает очень много участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", базой для которого станет спортивно-биатлонный комплекс "Селец" под Новогрудком, и "Золотая шайба".