На Гродненщине зимний инвентарь предлагают в 47 пунктах проката, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
В Гродненскую область на этой неделе пришла настоящая зимняя погода. Актуальным стал активный зимний отдых на свежем воздухе. Коньки, лыжи, санки, другой необходимый инвентарь в регионе можно взять напрокат в 47-ми пунктах проката. Такие точки размещены рядом с ледовыми катками и коробками, лыжными трассами.
- Приступили в регионе и к заливке льда. Планируется, что будет как минимум 43 хоккейные коробки и полтора десятка катков. Покататься на льду можно будет и у некоторых учебных заведений, спортивных объектов. В Гродно, к слову, планируется по традиции залить каток в парке им. Жилибера в центре города, - проинформировали в Гродненском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения. - Проложат в регионе и более двадцати лыжных трасс протяженностью от 1 км и более. В облцентре, к примеру, они появятся в лесопарках "Пышки" и "Румлево.
Погода дала возможность включить и снежные пушки в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Первую трассу - для тюбингов - здесь откроют уже к выходным.
Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. К примеру, "Гродненская лыжня" обычно собирает очень много участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", базой для которого станет спортивно-биатлонный комплекс "Селец" под Новогрудком, и "Золотая шайба".
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В Гродненской области работает 47 пунктов проката зимнего инвентаря
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