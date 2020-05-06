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В Гродненской области назвали наиболее частые нарушения торговлей и общепитом противоэпидемических мероприятий по COVID-19

Санитарно-эпидемиологическая служба Гродненской области подвела итоги надзора за объектами торговли и общепита в последнюю неделю апреля, особое внимание обратив на соблюдение правил профилактики инфекции, вызванной COVID-19.


За период с 24 по 30 апреля надзорными мероприятиями было охвачено 327 объектов надзора, из них 228 объектов торговли, 41 объект общественного питания, 13 рынков, 18 АЗС, 13 пунктов питания, 14 пунктов торговли, расположенных на АЗС, — проинформировала заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Мария Руфкина. — На 112 (34,3%) торговых объектах не выполнялись санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению заноса и распространения инфекции COVID-19, в части организации и проведения санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, обеспечения условий для соблюдения работниками личной гигиены.

В топ-5 наиболее частых нарушений вошли:

* неиспользование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) работниками, имеющими непосредственный контакт с посетителями — на 31 объекте;

* отсутствие дозаторов с антисептиками в общедоступных местах — на 14 объектах;

* Непроведение влажной уборки помещений с применением моющих средств и средств дезинфекции — на 13 объектах;

* грязные помещения, оборудование, покупательские корзины и тележки — на 13 объектах;

* персонал не обеспечен масками и перчатками — на 12 объектах.

Во многих торговых объектах, в том числе на рынках, продавцы работают в передниках, безрукавках или в санитарной либо форменной одежде, не полностью закрывающей личную, стирка которой осуществляется нецентрализованно, в домашних условиях, — отметила Руфкина. — В большинстве объектов торговли и рынках персонал вообще не использует или не меняет каждые два-три часа маски. В торговых объектах порой используются дезинфицирующие средства для обработки рук, не обладающие вирулицидным действием. Встречались факты реализации неупакованной пищевой продукции — сухофруктов и кондитерских изделий.

В случае обнаружения нарушений на объектах торговли и общепита специалисты рекомендуют покупателям обращаться на «горячую линию» санэпидслужбы и напоминают, что основными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются соблюдение правил личной гигиены, «респираторного этикета» и социального дистанцирования.

Фото: pixabay


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