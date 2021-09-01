В Гродненской области нашли карабин системы Маузера и винтовку Мосина

Первая находка из прошлого обнаружилась в Берестовицком районе, а вторая – в Гродненском.

Подробности для sb.by сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич:

– В городском поселке Берестовица работники местного ЖКХ демонтировали кровлю дома. Обнаружив предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, они тут же набрали 102. Правоохранители из райотдела милиции прибыли оперативно – осмотрели место происшествия и изъяли находку. Была назначена судебная баллистическая экспертиза. По результатам исследования эксперты установили, что предоставленный предмет является 7,92-мм карабином системы Маузера модели «98k», изготовлен заводским способом и относится к нарезному огнестрельному оружию. К слову, несмотря на то, что обнаруженному карабину более 80 лет, у него имеются коррозионные наслоения и царапины, он пригоден к стрельбе.





Второй случай произошел в одной из деревень Гродненского района. В ходе проведения строительных работ на своем приусадебном участке мужчина обнаружил предмет, конструкцией напоминающий огнестрельное оружие. Об этом он тут же сообщил в Гродненский РОВД и добровольно сдал находку.

Согласно заключению судебного эксперта, предоставленный объект изготовлен заводским способом, представляет собой совокупность деталей и составных частей 7,62-миллиметровой магазинной винтовки Мосина.





kozyrev@sb.by



Фото: Управление ГКСЭ по Гродненской области