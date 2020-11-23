В Гродненской области на осенних каникулах в оздоровительных лагерях побывало почти 4000 детей

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, – проинформировали в центре.Для сравнения: в прошлом году в регионе в период осенних школьных каникул в 244 лагерях было оздоровлено 8097 детей. При этом год назад впервые в области была организована работа 9-дневного профильного лагеря с круглосуточным пребыванием. 43 учащихся учреждений образования Мостовского района с 6 по 10 класс, мотивированных на участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, провели девять незабываемых дней в лагере «Пацевичи».В нынешнем осеннем сезоне все пришкольные лагеря работали по заявительному принципу и с проведением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий., – подчеркнули в центре.Ранее сообщалось, что в 2019 году на Гродненщине в детских оздоровительных лагерях всех типов оздоровлено 87 913 детей. В летний период текущего года в области работали 348 лагерей всех типов и видов, в которых оздоровлено 11 786 детей. Особое внимание уделялось безопасному пребыванию школьников. В связи с этим начало оздоровительной кампании было сдвинуто к концу июня. Средняя заполняемость стационарных лагерей соответствовала временным рекомендациям по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции.