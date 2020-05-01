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  2. В Гродненской области на борьбу с коронавирусом меценаты передали более 500 тысяч рублей

В Гродненской области на борьбу с коронавирусом меценаты передали более 500 тысяч рублей

В то время, когда медики мужественно борются за жизнь и здоровье пациентов, защищая и нас в том числе, им самим необходима личная безопасность. Это и средства индивидуальной защиты, и антисептики.

Иллюстративное фото

Кроме того, не будут лишними продуктовые наборы и питьевая вода. Сделать так, чтобы медицинские работники сконцентрировались исключительно на выполнении своих профессиональных обязанностей – задача общая. И совместными усилиями она осуществима.

К примеру, на Гродненщине финансовую поддержку медикам оказывают промышленные предприятия, представители аграрного сектора, частные компании, индивидуальные предприниматели, профсоюзные и общественные организации.

Приведу характерный пример. Предприятие «Конте Спа» оперативно запустило специальную линию по пошиву медицинских масок. Они бесплатно передаются в Волковысскую, Щучинскую и Мостовскую центральные районные больницы, Волковысский интернат для престарелых и инвалидов. Один из учредителей предприятия, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва Валентин Байко уточняет детали:

– Оказать реальную помощь районам, которые входят в мой избирательный округ, моя обязанность. Предоставить средства индивидуальной защиты людям, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коварным вирусом – это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков. Они без суеты и паники делают свою тяжелую работу, спасая жизни людей, и мы обязаны их поддержать в этот непростой период.

В Новогрудке сотрудники молочной компании «Новогрудские Дары» оказали спонсорскую помощь центральной районной больнице в размере 35.000 рублей. Они уже направлены на закупку индивидуальных защитных костюмов, медицинских халатов, масок, респираторов, защитных очков, дезинфицирующих средств. Не остались в стороне Новогрудский РУП ЖКХ, местные профсоюзы, общественные организации, частные компании и индивидуальные предприниматели.

А я добавлю, что всего в качестве спонсорской помощи на борьбу с коронавирусом в поликлиники и больницы Гродненской области меценатами перечислено более 500.000 рублей.      

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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