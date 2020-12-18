В Гродненской клинической больнице скорой помощи за средства госбюджета приобретен новый томограф. Пока готовится помещение для его установки, а первых пациентов аппарат примет в конце уходящего года. За один оборот трубки он делает 64 среза, это значит, что за пару оборотов в течение минуты исследует человека от макушки до пальцев. Заведующая кабинетом рентгеновской компьютерной диагностики Валентина Генечко прокомментировала ИД «Беларусь сегодня»:
– Аппарат в первую очередь поможет в диагностике вирусных пневмоний, ведь компьютерная томография лучше всего показывает очаги воспалений. В нашей больнице под пациентов с COVID-19 перепрофилированы токсикологическое и ожоговое отделения. Помимо прочего, в наших стационарах лечатся больные травматологического, нейрохирургического, хирургического, неврологического профиля, для которых тоже компьютерная томография нужна как воздух. Также будем обслуживать пациентов из Гродно и района, которые поступают с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Пока этот контингент исследуется в Гродненской детской больнице, откуда лаборант передает нам информацию, чтобы расшифровать данные томографии.
В Гродненской больнице скорой помощи и раньше был компьютерный томограф, но за 15 лет он постарел, начал выходить из строя. Поэтому обновлен на один из лучших в мире от фирмы Siemens.
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В Гродненской больнице скорой помощи – новый томограф, его скоро опробуют
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК