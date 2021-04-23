В Гродно в связи с похолоданием снова включают отопление в жилых домах, передает БЕЛТА.
Работа отопления согласована с 23 апреля.
«В режиме протапливания будут работать системы отопления в жилищном фонде, общежитиях, поликлиниках, школах и детсадах», – рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома.
Напомним, что в областном центре с 19 апреля начали поэтапно отключать отопление. Сейчас оно будет работать, пока не потеплеет.
Фото: БЕЛТА
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В гродненском жилфонде в связи с похолоданием снова включают отопление
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