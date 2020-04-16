В Гродненском университете имени Янки Купалы абитуриентам предложили подготовиться к ЦТ в режиме онлайн

В Купаловском университете стартовал марафон профориентационных онлайн-мероприятий. Самая популярная форма общения факультетов с будущими абитуриентами — соцсети. В пресс-службе вуза рассказали, что с сегодняшнего дня в Instagram факультета довузовской подготовки будут размещаться мини-ролики по предметам централизованного тестирования. Преподаватели предложат задачи по конкретной теме ЦТ, после чего абитуриенты смогут посмотреть ролик с интересными идеями по решению заданий.





Актуализировать и обобщить свои знания, разобрать тестовые задания будущие абитуриенты смогут и во время вебинаров "К успеху на ЦТ-мини". Занятия по математике стартуют 20 апреля, по истории Беларуси— 27 апреля. Ссылку для доступа можно будет найти на сайте факультета довузовской подготовки.

Все желающие смогут принять участие в онлайн-акции "Выбери специальность по сертификатам". Для этого нужно определить предметы, по которым абитуриент планирует сдавать ЦТ. После этого программа предложит ему специальности вуза, для поступления на которые необходимо сдать ЦТ по выбранным предметам.

В профориентационном марафоне запланирован и видеотренинг "Профнавигатор", который поспособствует абитуриентам познакомиться с сайтом ГрГУ имени Янки Купалы и abit.by.

Ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Ирина Корлюкова рассказала о целях такого подхода:

— Мероприятия с использованием информационных технологий помогают старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Абитуриенты могут выработать стратегию саморазвития и путь дальнейшего профессионального образования. Они также получают возможность в интерактивной форме познакомиться со специальностями университета и информацией, необходимой для успешного поступления. Это способствует развитию у молодежи коммуникативных компетенций, навыков работы с информацией, а также помогает сделать осознанный профессиональный выбор.

Такие дистанционные мероприятия проходят на всех факультетах вуза. Абитуриентов приглашают на виртуальные экскурсии и встречи, проводятся дистанционные олимпиады, консультации и прямые эфиры, работают телефонные линии и информационно-справочные службы.