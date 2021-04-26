В Гродненском УМЧС прошло чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Среди героев-ликвидаторов и 119 человек из Гродненской области. Каждый из них, пожертвовав частью своего здоровья, способствовал тому, чтобы последствия крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века были минимизированы. Поэтому так важно не забывать об их подвиге и гражданском мужестве. Сегодня – день памяти и чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.Подробности раскрываетНачальник облуправления МЧС полковник внутренней службы Дмитрий Лакиза поблагодарил ликвидаторов чернобыльской катастрофы за мужество и пожелал им прежде всего крепкого здоровья.В заключение памятной встречи все ветераны-ликвидаторы получили сертификаты на просмотр в кинотеатрах недавно вышедшего в прокат фильма «Чернобыль».Фото: УМЧС по Гродненской области