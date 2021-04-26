В Гродненском УМЧС прошло чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Ночь с 25 на 26 апреля 1986 года разделила мир на «до» и «после». И если бы не профессиональное мастерство пожарных, авария на Чернобыльской АЭС наверняка приняла бы масштабы вселенской катастрофы.
Среди героев-ликвидаторов и 119 человек из Гродненской области. Каждый из них, пожертвовав частью своего здоровья, способствовал тому, чтобы последствия крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века были минимизированы. Поэтому так важно не забывать об их подвиге и гражданском мужестве. Сегодня – день памяти и чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Подробности раскрывает официальный представитель управления МЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Сегодня в областном управлении МЧС с нетерпением ждали 10 участников техногенной катастрофы, случившейся ровно 35 лет назад в Чернобыле. Это Генрих Бойша, Виктор Виноградов, Вацлав Добрилко, Сергей Дашевский, Валерий Лукашевич, Игорь Петруня, Владимир Полищук, Павел Тесля, Александр Фомко и Чеслав Шут. Ветераны поблагодарили нынешних сотрудников за приглашение и выразили надежду, что технический прогресс полностью исключит подобные форс-мажорные обстоятельства и мирный атом будет направлен только во благо человечества. Молодым же офицерам было очень важно услышать о всех нюансах реальных событий 35-летней давности, что называется, из первых уст. Ведь совершенствуются аварийно-спасательное оборудование и специальная техника, а человеческий фактор, в основе которого лежит профессиональное мастерство, самоотдача и готовность к самопожертвованию, остается, в принципе, неизменным…
Начальник облуправления МЧС полковник внутренней службы Дмитрий Лакиза поблагодарил ликвидаторов чернобыльской катастрофы за мужество и пожелал им прежде всего крепкого здоровья.
В заключение памятной встречи все ветераны-ликвидаторы получили сертификаты на просмотр в кинотеатрах недавно вышедшего в прокат фильма «Чернобыль».
Фото: УМЧС по Гродненской области
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В Гродненском УМЧС прошло чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции
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