В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин

В ночь с 18 на 19 января поступило сообщение о смерти двух мужчин в Гродненском районе. Установлено, что трое мужчин жили вместе и начиная с 4 января каждый день пили спиртное. Одно из застолий закончилось трагедией. Ночью 19 января 55-летнему и 43-летнему местным жителям стало плохо. Прибывшие медики констатировали их смерть. С еще одним их товарищем все было в порядке и в помощи он не нуждался. Он и пояснил, что алкоголь они покупали в магазине или у женщины – жительницы соседней деревни.Следователем проведен осмотр, опрошены соседи, назначен ряд необходимых исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. Причина смерти сельчан устанавливается.Фото: СК