В Гродненском районе подвели итоги профилактического новогоднего конкурса

Кстати, принять участие в креативном новогоднем конкурсе могли все желающие. Любопытно, что самыми активными стали дети и подростки.Информацией специально для sb.by поделиласьОтличились и воспитанники Гродненского районного социально-педагогического центра, которые вместе с администрацией создали «Город безопасности».В общем, жюри конкурса столкнулось с непростой задачей – определить лучших из лучших. Ими стали учащиеся и педагоги Гожской средней школы, коллектив детского сада из городского поселка Сопоцкино и дошкольный центр развития ребенка в агрогородке Поречье.Фото: Управление МЧС по Гродненской области