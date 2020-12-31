Ключевым словом профилактического новогоднего конкурса «Новогодний дизайн МЧС», объявленного спасателями, было «безопасность». В начале декабря сотрудники МЧС объявили конкурс на лучшее оформление квартир, домов и приусадебных участков. И вот коллегиально подведены его итоги.
Кстати, принять участие в креативном новогоднем конкурсе могли все желающие. Любопытно, что самыми активными стали дети и подростки.
Информацией специально для sb.by поделилась официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Наиболее отличились дошкольные учреждения образования из Вертелишек, Обухово, Луцковлян, Сопоцкино, Коптевки, Квасовки, Гожи и Поречья. К примеру, в детском саду агрогородка Обухово установили новогоднюю елку с огнетушителями вместо игрушек. А на прилегающей территории к детскому саду-яслям, что в агрогородке Квасовка, появился макет пожарной машины.
Отличились и воспитанники Гродненского районного социально-педагогического центра, которые вместе с администрацией создали «Город безопасности».
В общем, жюри конкурса столкнулось с непростой задачей – определить лучших из лучших. Ими стали учащиеся и педагоги Гожской средней школы, коллектив детского сада из городского поселка Сопоцкино и дошкольный центр развития ребенка в агрогородке Поречье.
Фото: Управление МЧС по Гродненской области
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В Гродненском районе подвели итоги профилактического новогоднего конкурса
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