В Гродненском районе нетрезвый сельчанин поджег свой дом − погибла его мать

, − рассказала sb.byдобавив, что фигурант ранее судим не был, к ответственности также не привлекался.Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, допрошены свидетели. Для установления психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Фото Следственного комитета