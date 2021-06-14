Трагедия случилась ночью 13 июня в деревне Хвойняны Гродненского района. 45-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом. При ликвидации пожара было обнаружено тело 73-летней женщины − матери подозреваемого.
− 45-летний мужчина проживал вместе со своей матерью. Накануне случившегося члены семьи не ссорились. По предварительной информации, сельчанин злоупотреблял спиртным. Ночью он облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег, − рассказала sb.by официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, добавив, что фигурант ранее судим не был, к ответственности также не привлекался.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, допрошены свидетели. Для установления психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото Следственного комитета
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В Гродненском районе нетрезвый сельчанин поджег свой дом − погибла его мать
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