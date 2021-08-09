В Гродненском районе мужчина нашел в лесу пулемет

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УВД Гродненского облисполкома

Случай произошел неподалеку от поселка Сопоцкин. Местный житель пошел в лес за ягодами. Отойдя на несколько десятков метров вглубь массива, мужчина увидел металлический предмет, торчащий из земли. Когда он раскопал находку, оказалось, что это пулемет времен Великой Отечественной войны.Мужчина незамедлительно сообщил об этом в милицию., – отметили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.