В Гродненском районе активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело»

Молодые люди под руководством первого секретаря Гродненского городского комитета БРСМ Петра Косицкого и первого секретаря Гродненского районного комитета БРСМ Елены Грецкой провели здесь масштабную акцию «#ЗаДело».При этом была организована работа в двух направлениях: наводился порядок на туристических маршрутах в районе Августовского канала и в дотах, которые первыми приняли массированный удар немецко-фашистской армады 22 июня 1941 года.Тему продолжает первый секретарь Гродненского районного комитета ОО «БРСМ» Елена Грецкая:Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»