Очередной точкой приложения сил неравнодушной молодежи с активной жизненной позицией стал Августовский канал.
Молодые люди под руководством первого секретаря Гродненского городского комитета БРСМ Петра Косицкого и первого секретаря Гродненского районного комитета БРСМ Елены Грецкой провели здесь масштабную акцию «#ЗаДело».
При этом была организована работа в двух направлениях: наводился порядок на туристических маршрутах в районе Августовского канала и в дотах, которые первыми приняли массированный удар немецко-фашистской армады 22 июня 1941 года.
Тему продолжает первый секретарь Гродненского районного комитета ОО «БРСМ» Елена Грецкая:
– Активисты нашего союза постоянно участвуют в подобных акциях экологической направленности. Вот и на сей раз в ней приняли участие ребята из Ратичской средней школы, учащиеся Гродненского государственного
профессионального лицея строителей № 1, представители Гродненского районного исполнительного комитета, пограничной заставы «Соничи» и Гродненского лесхоза. Считаю, что проведение подобных мероприятий не только приобщает к труду и формирует экологическое сознание. Это позволяет также приобщиться к культурному и историческому наследию, способствует повышению морально-нравственного уровня нашей молодежи. Сегодня мы и время провели с пользой, и вдобавок получили много положительных эмоций. Приятно констатировать: ребята сами заинтересованы в участии в подобных акциях – можно с полным правом сказать, что они своей дружной и сплоченной командной работой сделали большое и важное дело.
Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»
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В Гродненском районе активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело»
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