В Гродненском областном перинатальном центре в День матери родилось 22 ребенка

Матерей, родивших 14 октября, поздравил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев:





– Это рекордное число, которые медики связывают с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который был учрежден в память о материнском заступничестве Святой Девы. По плану было 10, а родилось 22 новых человека. Поражен условиями, в которых рожают наши белоруски. Чистота, порядок, уют и вместе с тем высокотехнологическая помощь.





С самыми теплыми и искренними пожеланиями к счастливым мамам и малышам обратилась депутат палаты представителей народного собрания Ирина Луканская, председатель Гродненской организации БСЖ:





– Для комфортного появления на свет малышей наше государство делает очень многое. Радует, что с каждым годом в наших многодетных семьях рождается больше детей. Тем более для этого созданы все необходимые условия. Во всех учреждениях здравоохранения работает грамотный персонал с многолетним опытом работы, для которого безопасность матери и ребенка первостепенны. В целом в стране выплачивается 11 видов пособий, что также является дополнительным стимулом для принятия решения о рождении ребенка.























































