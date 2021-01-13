В ГрГУ стартовал образовательный марафон по развитию сетевого взаимодействия педагогов «Купаловские проекты – 2021»

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– проинформировали в вузе.Марафон проводится на основе богатого опыта развития профессиональных компетенций педагогов, полученного в рамках образовательных марафонов «Купаловские проекты» в 2016–2020 годах, и дистанционного курса от компании Intel «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века».– отметили в вузе.Официальным сайтом марафона является сайт ГрГУ им. Я. Купалы – здесь размещена вся официальная информация о марафоне. По 20 января проходит регистрация экспертов, кураторов, тьюторов и стажеров, готовых к освоению проектной технологии в ИКТ-насыщенной образовательной среде, по 24 января – регистрация авторов, готовых к разработке или доработке собственного сетевого проекта для дальнейшей апробации. Разработка сетевых проектов будет осуществляться в группах (командах), формируемых исходя из интересов участников марафона.Международный дистанционный образовательный марафон «Купаловские проекты» Гродненский государственный университет имени Янки Купалы проводит с 2016 года. Длительный характер марафона (4–6 месяцев) позволяет его участникам в результате обучения подготовить конкретный конечный продукт – сетевой проект для обучающихся, провести его апробацию и получить экспертную оценку. Таким образом, созданный сетевой проект оказывается полностью готовым к проведению в новом учебном году.