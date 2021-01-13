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В ГрГУ стартовал образовательный марафон по развитию сетевого взаимодействия педагогов «Купаловские проекты – 2021»

Дистанционный международный образовательный марафон «Купаловские проекты – 2021» стартовал в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Фото: БЕЛТА

– В рамках марафона «Купаловские проекты – 2021», который стартовал в январе и завершится 30 июня, педагогические работники освоят технологии создания и проведения учебных сетевых проектов, – проинформировали в вузе. – Марафон проводится с целью развития сетевого взаимодействия педагогов стран СНГ и других стран, апробации технологий освоения сетевой проектной деятельности, развития профессиональных компетенций педагогов, повышения интереса иностранных специалистов к Беларуси и ее образовательной системе.

Марафон проводится на основе богатого опыта развития профессиональных компетенций педагогов, полученного в рамках образовательных марафонов «Купаловские проекты» в 2016–2020 годах, и дистанционного курса от компании Intel «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века».

– К участию в марафоне приглашаются педагоги из Беларуси, России, стран СНГ и других стран, заинтересованные в разработке и проведении качественных учебных сетевых проектов для учащихся, студентов и педагогов, – отметили в вузе. – Помогать участникам проекта будут международные эксперты и тьюторы.

Официальным сайтом марафона является сайт ГрГУ им. Я. Купалы – здесь размещена вся официальная информация о марафоне. По 20 января проходит регистрация экспертов, кураторов, тьюторов и стажеров, готовых к освоению проектной технологии в ИКТ-насыщенной образовательной среде, по 24 января – регистрация авторов, готовых к разработке или доработке собственного сетевого проекта для дальнейшей апробации. Разработка сетевых проектов будет осуществляться в группах (командах), формируемых исходя из интересов участников марафона.

Международный дистанционный образовательный марафон «Купаловские проекты» Гродненский государственный университет имени Янки Купалы проводит с 2016 года. Длительный характер марафона (4–6 месяцев) позволяет его участникам в результате обучения подготовить конкретный конечный продукт – сетевой проект для обучающихся, провести его апробацию и получить экспертную оценку. Таким образом, созданный сетевой проект оказывается полностью готовым к проведению в новом учебном году. 
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