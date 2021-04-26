В ГрГАУ начала работу интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь «Партизаны Беларуси» (partizany.by), материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Выставка включает в себя более 70 экспонатов – исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших во время Великой Отечественной войны, раскрывает подвиги и заслуги конкретных партизан, рассказывает о боевых столкновениях, партизанских формированиях региона.
Одним из первых выставку посетил проректор по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного аграрного университета Федор Леонов:
– Я из того поколения, которое еще напрямую общалось с участниками и свидетелями событий военных лет. Мой дед воевал под Сталинградом, а родители были под оккупацией. Это были живые носители той исторической правды, которую сегодня некоторые пытаются заменить и фальсифицировать. Ознакомившись с экспонатами выставки «Партизаны» Беларуси», я был впечатлен тем, насколько образно и точно языком документов и фотографий рассказываются факты о жизни и подвигах белорусских партизан, которые, как мы знаем, сыграли большую роль в деле освобождения нашей Родины. Именно поэтому я пригласил сюда преподавателей кафедры гуманитарных наук нашего вуза, где читается курс по теме «Великая Отечественная война» – ими уже составлен график занятий, которые будут проходить здесь, у стендов экспозиции.
Благодаря представленному на выставке интерактивному стенду каждый посетитель выставки может попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков. Экспозиция в стенах ГрГАУ будет доступна для посещения до 30 апреля. Она организована при поддержке администрации вуза, а также Министерства образования и Гродненского облисполкома, официальный партнер проекта – АСБ «Беларусбанк».
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В ГрГАУ начала работу интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
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