В ГрГАУ начала работу интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Выставка включает в себя более 70 экспонатов – исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших во время Великой Отечественной войны, раскрывает подвиги и заслуги конкретных партизан, рассказывает о боевых столкновениях, партизанских формированиях региона.Одним из первых выставку посетил проректор по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного аграрного университета Федор Леонов:Благодаря представленному на выставке интерактивному стенду каждый посетитель выставки может попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков. Экспозиция в стенах ГрГАУ будет доступна для посещения до 30 апреля. Она организована при поддержке администрации вуза, а также Министерства образования и Гродненского облисполкома, официальный партнер проекта – АСБ «Беларусбанк».