В Греции жертвами наводнений стали шесть человек

Жертвами проливных дождей и спровоцированных ими наводнений на греческом острове Эвбея стали шесть человек, передает телеканал Antenna.



Ранее стало известно, что среди погибших – 8-месячный ребенок. По данным Министерства по делам защиты граждан, три человека погибли при попытке покинуть зону бедствия.

Уточняется, что живой нашли одну из пропавших без вести, которую унесло потоком воды, когда женщина пыталась выбраться из своего дома в селе Буртзи. Спасатели обнаружили ее в потоке воды, который двигался в сторону моря, и подняли на борт вертолета.

По информации телеканала, пропавшими без вести числятся еще двое мужчин.

В выходные на Эвбее прошли сильнейшие ливни – за 8 часов выпало до 300 мм осадков. Из затопленной местности эвакуировали почти 50 человек.