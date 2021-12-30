SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Греции установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки – более 35,5 тысячи

В Греции установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки – более 35,5 тысячи

За сутки в Греции зафиксировали 35 580 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимум с начала пандемии, пишет ТАСС.


Уточняется, что всего за период распространения инфекции на территории страны ей заразились 1 170 293 человека, умерли 20 708 (72 за минувшие сутки). Население Греции, напомним, составляет примерно 11 млн человек.

Глава греческого минздрава Танос Плеврис сообщил, что на территории страны доминирующим стал омикрон-штамм коронавируса.

Эксперты заявляют, что "Омикрон" в разы заразнее других вариантов COVID-19.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы