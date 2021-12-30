В Греции установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки – более 35,5 тысячи

За сутки в Греции зафиксировали 35 580 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимум с начала пандемии, пишет ТАСС.
Уточняется, что всего за период распространения инфекции на территории страны ей заразились 1 170 293 человека, умерли 20 708 (72 за минувшие сутки). Население Греции, напомним, составляет примерно 11 млн человек.
Глава греческого минздрава Танос Плеврис сообщил, что на территории страны доминирующим стал омикрон-штамм коронавируса.
Эксперты заявляют, что "Омикрон" в разы заразнее других вариантов COVID-19.
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