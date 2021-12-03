В Греции сократили срок ревакцинации

Такое решение обусловлено распространением омикрон-штамма COVID-19.– пояснил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на внеочередном брифинге в минздраве.Уточняется, что переболевшим коронавирусом прививку будут делать через три месяца после выздоровления.По словам генерального секретаря, опасность заражения штаммом "Омикрон" с наступлением зимы побуждает к повышению защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки.Фемистоклеус подчеркнул, что в декабре можно сделать 3 миллиона прививок, записаны на прививки 1,5 миллиона человек и есть возможность записать еще такое же количество желающих.На замечание, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после второй дозы вакцины, Фемистоклеус ответил, что комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных, и, например, в Великобритании бустерную прививку разрешено делать через 3 месяца, во многих других странах – через 5.– добавил он.