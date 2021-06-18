В Греции с 1 июля откроются кинотеатры для вакцинированных или с отрицательным тестом

, - обозначила Аристотелия Пелони.С 21 мая в Греции можно было посетить только летние уличные кинотеатры с с заполняемостью 75% мест.Представитель кабинета также сообщила, что тренироваться в спортивных залах без защитных масок могут только вакцинированные граждане.Как отметила Пелони, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться.