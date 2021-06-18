Власти страны разрешили открыть с 1 июля кинотеатры. Их смогут посещать только вакцинированные зрители или имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19. Об этом сообщила во время сегодняшнего брифинга официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони, сообщает ТАСС.
- С 1 июля открываются кинотеатры, которые работают на протяжении всего года. Правда, допустимое число гостей - 50% от общей наполняемости. Обязательное условие - предъявлением свидетельства о вакцинации или отрицательного результата самотестирования. Сохраняется действие обязательного масочного режима. Действует правило приобретать для входа электронный билет с целью облегчить возможное отслеживание случаев инфицирования, - обозначила Аристотелия Пелони.
С 21 мая в Греции можно было посетить только летние уличные кинотеатры с с заполняемостью 75% мест.
Представитель кабинета также сообщила, что тренироваться в спортивных залах без защитных масок могут только вакцинированные граждане.
Как отметила Пелони, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться.
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В Греции с 1 июля откроются кинотеатры для вакцинированных или с отрицательным тестом
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