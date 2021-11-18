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В Греции разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился сегодня во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, пилот катапультировался, с ним все в порядке. Об этом сообщает греческий телеканал ERT1.

Иллюстративное фото

По актуальной информации телеканала, это случилось во время взлета в ходе учебного полета недалеко от базы Андравида, где находится 117-е авиационное крыло ВВС Греции.

Причина аварии не установлена. Пилот успел вовремя катапультироваться. По предварительной информации, он чувствует себя хорошо. 

Командование поручило провести расследование инцидента.
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Фото: РЕЙТЕР
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