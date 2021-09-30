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  2. В Греции нашли останки древнего воина со следами уникальной операции

В Греции нашли останки древнего воина со следами уникальной операции

Ученые исследовали останки византийского воина и обнаружили, что тому при жизни сделали уникальную хирургическую операцию, пишет rg.ru.

Снимок носит иллюстративный характер

Специалисты установили, что челюсть воина когда-то была разрублена пополам, а потом сшита золотой нитью. 

«Открытие почти 650-летней исцеленной челюсти – удивительная находка, потому что она указывает на точность, с которой «медицинский работник» смог соединить вместе два фрагмента челюсти», – отметил профессор Анагностис Агеларакис. 

Фото: pixabay.com
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