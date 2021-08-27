В Греции медики протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Сделать прививку от COVID-19 должны все медицинские работники. Обязательная вакцинация будет проводиться с 1 сентября. Врачи, отказавшиеся получить хотя бы одну дозу препарата, не будут допущены к работе.Глава профсоюза работников государственных больниц Греции Михалис Яннакос сообщил, что профсоюз будет поддерживать невакцинированных коллег. Он также отметил, что обязательная прививка приведет к тому, что в медучреждениях появится нехватка кадров, из-за чего возникнет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения.По информации профсоюза, примерно 10% медицинских работников не получили первую инъекцию. Вместе с тем протестующие заявили, что следует уважать мнение немногих несогласных.сказалаВ последние время в Греции все больше граждан получают положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Наблюдается рост числа не только случаев заражения, но и летальных исходов от COVID-19. Власти Греции пытаются ускорить темпы вакцинации с помощью некоторых стимулирующих мер.Всего в стране введено по меньшей мере 11 млн доз препарата от инфекции, при этом 5,6 млн человек прошли полный курс вакцинации, что составляет около половины населения страны.По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, за все время положительный результат теста на коронавирус в Греции получили 573 605 человек. Инфекция унесла жизни 13 487 пациентов.