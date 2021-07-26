В Греции и на Кипре заболеваемость COVID-19 достигла максимума

По данным организации, в Греции и на Кипре ситуация с заболеваемостью довольно напряженная. Она вышла на самый высокий уровень с начала пандемии. В Испании и Португалии фиксируются максимальные показатели за последние полгода.Всего в Европе за период пандемии выявили уже более 58,74 млн случаев заражения, скончались более 1,2 млн человек. По обоим показателям Европа занимает 2-е после Американского региона место в мире.ТАСС проанализировав ситуацию и в других европейских странах.Наибольший суточный прирост числа заражений – свыше 40 тыс. – регистрируется в Великобритании. Такая цифра последний раз была зафиксирована в конце марта 2021 года.В Испании ежедневно заболевают порядка 25 тыс. человек, что является самым высоким показателем с февраля текущего года.В Португалии заболеваемость приближена к февральской – свыше четырех тысяч случаев заражения в день.Во Франции за минувшие сутки зафиксировано 16,1 тыс. зараженных. До этого два дня подряд показатель превышал отметку 21 тыс., что является максимальным с начала мая.В Италии сейчас регистрируют более пяти тысяч случаев заражения в сутки. Месяц назад показатели были в десять раз ниже.К уровню конца мая – начала июня приблизились темпы распространения инфекции в Германии (более 2 тысяч случаев заражения в сутки) и Бельгии (около 2 тысяч). Причем в ФРГ они выросли в пять раз по сравнению с показателями прошлого месяца.В Нидерландах, где скачок заболеваемости произошел раньше, чем в других странах, 17 июля зарегистрировали свыше 11 тыс. новых случаев заражения, к началу этой недели показатели уменьшились до 6 тысяч. При этом месяц назад в стране выявляли примерно по 600 инфицированных в сутки.В Греции на минувшей неделе был зарегистрирован самый высокий за всю пандемию суточный показатель – более 4,3 тыс. случаев заражения. На уровень максимальных значений – более тысячи инфицированных в сутки – вышла заболеваемость и на Кипре.На Мальте, где месяц назад в сутки заболевали менее десяти человек, сейчас регистрируют 170–200 новых случаев инфицирования в день.В Хорватии заболеваемость с 70 случаев в сутки в конце июня выросла до 170–190 в конце июля. В Черногории за этот же период она увеличилась с 10 до 65. При этом в Черногории на каждые 100 тыс. жителей приходится 16,1 тыс. инфицированных, что является одним из самых высоких показателей в мире. В Хорватии этот показатель вдвое ниже.Относительно стабильной остается ситуация в Болгарии: в сутки там регистрируют 120–140 инфицированных, месяц назад – 70–80.В Турции ситуация следующая: 9,5 тыс. случаев заражения в сутки. Это самый высокий показатель с 20 мая. Месяц назад заболеваемость сохранялась на уровне 5,6–5,7 тыс.