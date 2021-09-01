В графике Байдена на 1 сентября нет совместной пресс-конференции с Зеленским

Встреча должна была пройти в Белом доме в 21:00 (мск). О выходе к прессе по ее итогам к настоящему моменту не сообщается.Украинский лидер находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Во вторник он посетил министерство энергетики США, где государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава Украины встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. После этого он пообщался с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве двух государств в военной сфере до 2026 года.