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  2. В графике Байдена на 1 сентября нет совместной пресс-конференции с Зеленским

В графике Байдена на 1 сентября нет совместной пресс-конференции с Зеленским

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский могут не провести пресс-конференцию, которая планировалась сегодня. Это следует из распространенного Белым домом графика Байдена, сообщает ТАСС.


Встреча должна была пройти в Белом доме в 21:00 (мск). О выходе к прессе по ее итогам к настоящему моменту не сообщается. 

Украинский лидер находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Во вторник он посетил министерство энергетики США, где государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава Украины встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. После этого он пообщался с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве двух государств в военной сфере до 2026 года.
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Фото: РЕЙТЕР
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