В ГПК сообщили о невыполнении Польшей и Латвией за минувшие сутки договоренностей по пропуску фур

В настоящее время из Беларуси ожидают выезда 1120 грузовых транспортных средств. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 44% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"), а наибольший – 105% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").На границе с Украиной фуры передвигаются без задержек.