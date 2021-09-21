В ГПК сообщили о невыполнении Польшей и Латвией за минувшие сутки договоренностей по пропуску фур

За минувшие сутки Польша и Латвия целиком не выполнили договоренности по пропуску большегрузов через границу на свою территорию, Литва – частично. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Госпогранкомитета.
В настоящее время из Беларуси ожидают выезда 1120 грузовых транспортных средств. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 44% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"), а наибольший – 105% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").
На границе с Украиной фуры передвигаются без задержек.