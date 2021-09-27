В ГПК сообщили, что за сутки только 3 из 10 европейских пунктов выполнили договоренности по пропуску грузовиков

В настоящий момент в очереди на выезд из Беларуси находятся 1740 большегрузов.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 49% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 107% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Уточняется, что скопления грузовиков на границе с Украиной не наблюдались.