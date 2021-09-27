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  2. В ГПК сообщили, что за сутки только 3 из 10 европейских пунктов выполнили договоренности по пропуску грузовиков

В ГПК сообщили, что за сутки только 3 из 10 европейских пунктов выполнили договоренности по пропуску грузовиков

За минувшие сутки только 3 из 10 европейских пунктов пропуска, сопредельных с Беларусью, выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Госпогранкомитета.


В настоящий момент в очереди на выезд из Беларуси находятся 1740 большегрузов.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 49% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 107% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

Уточняется, что скопления грузовиков на границе с Украиной не наблюдались.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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