В ГПК сообщили, что за сутки меньше всего фур оформлено на польских погранпереходах

Договоренности по оформлению большегрузов контрольными службами двух функционирующих польских погранпереходов выполнены на 57%. Отмечается, что закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" продолжает влиять на увеличение нагрузки на иных маршрутах следования в страны Евросоюза.Сотрудники контрольных служб пяти литовских погранпереходов оформили 76% грузовиков от нормы. Среди них наименьший показатель у "Мядининкая" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") – 56%, а наибольший – 100% – у "Твярячюса" (с белорусской стороны – "Видзы").Несмотря на выполнение латвийскими службами договоренностей в полном объеме, на этом направлении формируются очереди из грузовых транспортных средств. В ГПК уточнили, что это связано с перераспределением грузопотоков, возникшим по причине сокращения количества функционирующих европейских погранпереходов.– добавили в ведомстве.Согласно актуальным на 10:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 4 тысячи фур.На границе Беларуси с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находятся по меньшей мере 350 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 730.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось как минимум 220 грузовиков, "Котловка" – 420, "Каменный Лог" – свыше 340, "Бенякони" – по меньшей мере 310, "Привалка" – не менее 280.Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Берестовица" ожидают не менее 710 фур, "Козловичи" – по меньшей мере 600.На украинском направлении в пункте пропуска "Мокраны" в очереди находится не менее 40 грузовых транспортных средств.