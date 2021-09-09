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  2. В ГПК сообщили, что за сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности

В ГПК сообщили, что за сутки 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности

За прошедшие 24 часа 8 из 10 европейских пунктов пропуска не выполнили двусторонние договоренности. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.


В сообщении отмечается, что в результате этого на границе скопилось значительное число большегрузов.

– Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 15,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а наибольший – 87,6%  – на литовский пункт "Лаворишкес" (сопредельный белорусский – "Котловка"), – уточнили в ГПК.

Вместе с тем на границе с Украиной очереди фур не наблюдались.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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