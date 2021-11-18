В ГПК сообщили, что все беженцы добровольно переместились из лагеря в ТЛЦ из-за ухудшающихся погодных условий

Из-за резко ухудшающихся погодных условий все беженцы добровольно переместились из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" на территорию транспортно-логистического центра. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.
– По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей, – говорится в сообщении.
В центре беженцам предоставляют горячее питание, теплые вещи и предметы первой необходимости. Кроме того, всем нуждающимся оказывается медицинская помощь.