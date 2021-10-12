В ГПК сообщили, что польская сторона снова попыталась вытолкнуть беженцев со своей территории

Об этом сообщают в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Уточняется, что 10 октября на линию польско-белорусской границы машина Пограничной стражи доставила группу беженцев.
"Для вытеснения иностранцев польские пограничники частично демонтировали заграждение и с применением физической силы вытолкнули беженцев за забор. Среди мигрантов были дети и женщины, которым требовалась медицинская помощь. Несмотря на обращения иностранцев предоставить им убежище в Польше и оказать помощь женщинам и детям, польские правоохранители восстановили забор и равнодушно наблюдали за происходящим. Уже стало традиционным, что запросы беженцев о предоставлении убежища, а также положения Европейской конвенции о правах человека игнорируются польской стороной", – отметили в ГПК.
Вместе с тем в Госпогранкомитете подчеркнули, что постоянные нарушения Польшей европейского законодательства о правах человека и игнорирование просьб мигрантов провоцируют их на совершение активных действий. Так, аналогичная ситуация сложилась на ином участке польско-белорусской границы.
"Отсутствие реакции сотрудников польской Пограничной стражи на неоднократные просьбы беженцев о защите привело к тому, что отчаявшиеся люди приняли решение самостоятельно вернуться в Польшу, несмотря на присутствие польского патруля", – говорится в сообщении.