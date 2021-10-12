В ГПК сообщили, что польская сторона снова попыталась вытолкнуть беженцев со своей территории

Уточняется, что 10 октября на линию польско-белорусской границы машина Пограничной стражи доставила группу беженцев.– отметили в ГПК.Вместе с тем в Госпогранкомитете подчеркнули, что постоянные нарушения Польшей европейского законодательства о правах человека и игнорирование просьб мигрантов провоцируют их на совершение активных действий. Так, аналогичная ситуация сложилась на ином участке польско-белорусской границы.говорится в сообщении.