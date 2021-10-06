В ГПК сообщили, что польские силовики попытались одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев

Отмечается, что беженцев на военном транспорте доставили прямо на линию польско-белорусской границы. Когда польские силовики увидели белорусский пограничный наряд, забрали мигрантов обратно, однако часть оставили. В настоящий момент причины подобного поступка неизвестны.Вместе с тем практика организованной доставки групп беженцев со стороны Польши к границе Беларуси военными грузовыми машинами фиксируется с начала августа. Факты подобных незаконных действий польской стороны несколько раз попадали на видеоролики.–уточняется в сообщении.Фото: скриншот видео