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  2. В ГПК сообщили, что польские силовики попытались одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев

В ГПК сообщили, что польские силовики попытались одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев

Польские силовики попытались одновременно вытеснить на территорию Беларуси несколько групп беженцев. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Отмечается, что беженцев на военном транспорте доставили прямо на линию польско-белорусской границы. Когда польские силовики увидели белорусский пограничный наряд, забрали мигрантов обратно, однако часть оставили. В настоящий момент причины подобного поступка неизвестны.

Вместе с тем практика организованной доставки групп беженцев со стороны Польши к границе Беларуси военными грузовыми машинами фиксируется с начала августа. Факты подобных незаконных действий польской стороны несколько раз попадали на видеоролики.

– Действия по вытеснению в Беларусь ранее задержанных на территории Польши беженцев уже привели к формированию на линии польско-белорусской границы стихийного лагеря. Группа из 32 граждан Афганистана, среди которых есть женщины и дети, почти 2 месяца остается жить в нечеловеческих условиях вблизи границы на польской территории. Однако Польша игнорирует все призывы международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека, –уточняется в сообщении.

Фото: скриншот видео
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