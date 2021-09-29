В ГПК сообщили, что Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовых транспортных средств из Беларуси на свою территорию. По этой причине на границе формируются очереди из большегрузов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 58,8% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 111,6% – на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны –"Бенякони").
На границе с Украиной и Латвией большегрузы передвигались без задержек.