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  2. В ГПК сообщили, что Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

В ГПК сообщили, что Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовых транспортных средств из Беларуси на свою территорию. По этой причине на границе формируются очереди из большегрузов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 58,8% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 111,6% – на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны –"Бенякони").

На границе с Украиной и Латвией большегрузы передвигались без задержек.
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Фото: Александр КУШНЕР
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